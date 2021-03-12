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Адвокат выступила против рабочей четырехдневки для женщин

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Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с «Известиями» 12 марта выступила против рабочей четырехдневки для женщин

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«Сразу встает вопрос о зарплате, изменится ли ее уровень? Если да, то женщины и сами будут не в восторге от урезания зарплат, уменьшения своего дохода. А если нет, то кто будет оплачивать дополнительный выходной? Не возникнет ли дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, которая и так присутствует на рынке труда. Ведь нести дополнительные затраты, трудоустраивая женщину, работодатель вряд ли захочет — проще взять мужчину», — сказала адвокат.

С другой стороны, усилия женщин в борьбе за гендерное равенство обнулятся, если будет принято решение ввести дополнительный выходной именно для женщин, отметила Данильченко.

«Кроме того, мужчины тоже занимаются домашними делами. Да, наверное, в общей массе их меньше, чем женщин, но они точно есть. Поэтому если уж и вводить дополнительный выходной, то для всех граждан, без ограничений по половому признаку», — добавила адвокат.

При этом такое решение нужно принимать только после широкого общественного обсуждения и тщательного анализа, заключила специалист.

Накануне уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Позже в этом же месяце стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

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