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Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин. Соответствующее заявление она сделала в четверг, 11 марта, в ходе круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

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Она назвала важной и правильной перспективу введения третьего выходного дня для женщин в течение недели, так как у них больше нагрузки помимо работы, чем у мужчин.

«Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин, потому что все-таки у них нагрузка — совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день [в неделю], когда женщина одна дома, а мужчина работает, — [его наличие] очень и очень важно. Мне кажется очень правильным», — сказала она.

При этом омбудсмен выразила уверенность, что тема рабочей четырехдневки будет еще многократно обсуждаться, и мнения экспертов в этой области разнятся.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Позже в этом же месяце стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

Согласно данным, полученным в ходе опроса сервиса «Работа.ру», о готовности в будущем сократить рабочую неделю заявили 53% респондентов. Еще 6% опрошенных сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем. При этом 41% участников опроса категорически не планирует такого шага в далеком будущем.

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