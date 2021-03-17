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В ГД назвали неизбежным переход на четырехдневную рабочую неделю

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Россия осуществит переход на четырехдневную рабочую неделю к концу текущего десятилетия. Такое мнение в среду, 17 марта, выразил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

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Парламентарий подчеркнул, что переход на четырехдневку рано или поздно произойдет не только в России, но и во всем мире.

«У меня нет сомнений, что до конца этого десятилетия мы перейдем на четырехдневную рабочую неделю, думаю, что переход начнется уже в ближайшее время», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Вострецов отметил, что формат перехода на четырехдневную рабочую неделю еще предстоит обсудить, и допустил, что это может произойти сначала только для женщин или же для определенных профессий.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Также в феврале стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

11 марта уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

На следующий день адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с «Известиями» выступила против рабочей четырехдневки для женщин. По ее словам, из-за этого может измениться их зарплата, что вызовет недовольство.

Кроме того, она отметила, что такие меры могут вызвать вопросы о дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, которая и так присутствует на рынке труда.

Также Данильченко отметила, что усилия женщин в борьбе за гендерное равенство обнулятся, если будет принято решение ввести дополнительный выходной именно для женщин. Подобные решения, по ее мнению, нужно принимать только после широкого общественного обсуждения и тщательного анализа, заключила специалист.

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