Хоккеисты России выступят на ЧМ в Риге под флагом с логотипом ОКР

Хоккеисты сборной России будут выступать на чемпионате мира в Риге под флагом с логотипом Олимпийского комитета России вместо национального флага, заявил 17 марта глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Такое решение было принято на заседании совета IIHF 17 марта.

«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага — будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее «джингл», — сообщил Фазель.

Он отметил, что считает российский гимн одним из лучших в мире и ему будет странно слышать другую мелодию вместо него.

Такие правила будут действовать и в отношении женской сборной России на чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин стартует в Риге 21 мая. В этот день Россия проведет свой первый матч с Чехией. Также 21 мая Белоруссия сыграет со Словакией (группа А), Германия с Италией и Канада с Латвией (группа B).

Ранее, 15 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил решение отклонить запрос ОКР на использование песни «Катюша» в качестве гимна на церемонии награждения российских спортсменов во время Олимпийских игр и чемпионатов мира на период санкций в отношении российского спорта. Минспорт подтвердил, что не получал разрешения на использование этой мелодии.

В начале февраля в IIHF сообщили, что Латвия единолично примет матчи ЧМ по хоккею в этом году.

Изначально вместе с Ригой турнир должен был принять Минск. Однако в январе IIHF объявила, что Белоруссия не примет турнир. Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации. Организация пообещала выплатить Белоруссии компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.

В декабре прошлого года CAS принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Таким образом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADА) в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза. Согласно решению суда, российские спортсмены не будут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.