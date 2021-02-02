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Латвия единолично примет матчи чемпионата мира по хоккею – 2021

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Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания совета организации.

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«Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги (Латвия) в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска (Беларусь)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что совет объяснил свое решение сохранить турнир в одном городе текущими проблемами, связанными с распространением коронавируса, а также с различными техническими причинами.

«Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с ограничениями на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — это самый безопасный и экономически эффективный способ проведения мероприятия», — отметили в организации.

Главным местом проведения турнира станет «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в ледовый каток вместимостью 6 тыс. человек.

Каток «Даугава», расположенный недалеко от «Арены Рига», будет служить тренировочной ареной. В настоящее время арена находится в стадии строительства и должна быть закончена к концу марта.

Изначально вместе с Ригой турнир должен был принять Минск. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет турнир. Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации. Ранее ряд активистов, в том числе белорусская оппозиция призвали лишить страну ЧМ из-за продолжающихся протестов. Организации пообещала выплатить Белоруссии компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.

26 января президент федерации Рене Фазель рассказал о желании федерации провести чемпионат мира в одной стране. По его словам, шансы есть у Латвии, Дании и Словакии. 1 февраля источник в IIHF сообщил о том, что единоличной страной — хозяйкой чемпионата мира объявят Латвию.

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