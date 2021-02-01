Источник заявил о планах IIHF провести ЧМ-2021 по хоккею в Латвии
Международная федерация хоккея (IIHF) склоняется к варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны. Окончательное решение примут на совете организации 2 февраля. Об этом заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 1 февраля.
«Если не произойдет неожиданностей, на совете IIHF во вторник Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой чемпионата мира-2021», — сказал собеседник агентства.
Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат мира. Решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и пообещали выплатить Белоруссии компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.
26 января президент федерации Рене Фазель рассказал о желании федерация провести чемпионат мира в одной стране. По его словам, шансы есть у Латвии, Дании и Словакии.
22 января стало известно, что Словацкий союз хоккея на льду и IIHF начали переговоры об организации в Братиславе части чемпионата по хоккею.
По данным «РИА Новости», в конце января делегация IIHF побывала на спортивных объектах в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи предстоящего турнира. По словам источника агентства, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения чемпионата мира только на своей территории. В федерации считают этот вариант приоритетным.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.