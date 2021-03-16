Минспорта не получило решения CAS о запрете использования «Катюши» как гимна

Министерство спорта РФ не получило официальный запрет от Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование песни «Катюша» в качестве гимна РФ на международных соревнованиях. Об этом 16 марта заявил глава ведомства Олег Матыцин.

«Минспорта пока не получало официального решения CAS. Аргументы, которые приводит CAS, наверное, обоснованы», — заявил Матыцин на встрече с журналистами.

Министр спорта также отметил, что в качестве гимна может быть использована песня, написанная Николаем Добронравовым на музыку Александры Пахмутовой, «Герои спорта».

«Ее знают на всех континентах, она отражает суть спорта и является нашим спортивным гимном. Я ориентируюсь на мнение спортсменов, им нужна энергетическая поддержка, и на болельщиков. Их мнение является для нас определяющим», — добавил чиновник.

12 марта член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, комментируя отказ CAS удовлетворить запрос России на использование композиции «Катюша», назвал решение суда странным и негативным.

Депутат напомнил, что композиция была создана во времена СССР, в состав которого входила не только Россия, но и множество других государств. По словам Свищева, данный выпад в сторону РФ будет не последним и Запад продолжит использовать любую возможность, чтобы «уколоть» страну.

17 декабря 2020 года CAS принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.

В ответ на это спортсмены предложили Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Идею поддержали в Госдуме, отметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире.