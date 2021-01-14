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Комиссия спортсменов предложила сопровождать Олимпиаду «Катюшей» вместо гимна РФ

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Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Об этом сообщила в четверг, 14 января, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше». Это известная песня, ее мы решили предложить на рассмотрение ОКР», — заявила Великая.

Она добавила, что выбор «Катюши» был коллективным. По словам Великой, песню знают не только в России, она известна на международном уровне.

В начале ноября 2020 года активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) запустили в Сети флешмоб, в котором представители из разных регионов России исполнили известную песню «Катюша» на национальных языках.

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