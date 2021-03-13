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В ГД оценили отказ CAS от «Катюши» в качестве гимна РФ на Олимпиаде

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В Госдуме оценили отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на исполнение песни «Катюша» вместо гимна страны на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом в субботу, 13 марта, заявил «РИА Новости» член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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«В этой ситуации понятно, что МОК, судя по всему, снял с себя ответственность и обратился за разъяснениями в Спортивный арбитражный суд. Разъяснение CAS не только выглядит негативным, но и является достаточно странным. Фактически под запретом теперь не только гимн, но и вообще любые композиции на русском языке», — прокомментировал он.

Депутат напомнил, что композиция была создана во времена СССР, в состав которого входила не только Россия, но и множество других государств. По словам Свищева, данный выпад в сторону РФ будет не последним и Запад будет использовать любую возможность, чтобы «уколоть» страну.

Международный спортивный арбитраж (CAS) в пятницу, 12 марта, отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой представить альтернативное музыкальное произведение для использования на чемпионатах мира, на которые также распространяется ограничение на использование национального гимна.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Позже идею поддержали в Госдуме, заметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире. Однако ни одна международная федерация не разрешила российским командам использовать «Катюшу» вместо гимна.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

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