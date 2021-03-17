Власти Москвы сообщили число работающих удаленно граждан

Около 700–900 тыс. жителей Москвы, что составляет примерно 10–15% от общего числа работающих москвичей, до сих пор работают удаленно. Об этом в среду, 17 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить про удаленную работу, то, по нашим оценкам, порядка 10–15%, не больше, сейчас сохраняют режим удаленной работы, то есть это порядка 700–900 тыс. человек в городе. В основном компании уже перешли на режим полноценной работы», —рассказал Ефимов на международном онлайн-форуме «COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов».

12 марта стало известно, что более четверти сотрудников пожаловались на сокращение зарплаты с переходом на удаленный режим работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», которые есть в распоряжении «Известий».

Ранее, 11 марта, сервис «Работа.ру» определил вакансии с самым высоким доходом на удаленке. Выяснилось, что менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java при удаленной работе могут претендовать на зарплату более 200 тыс. рублей.

Ранее, 10 марта, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что рынок труда в Москве восстановился после локдауна, который вводили из-за коронавирусной инфекции. По его словам, количество вакансий, которые предлагаются на бирже труда, на коммерческих электронных ресурсах превышает число предложений по рабочей силе.

Ранее, 25 февраля, вице-мэр по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе за последние полгода число безработных сократилось почти на 70%. Также она отметила, что около 74 тыс. человек за последние полгода смогли найти работу с помощью службы занятости.