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В Москве число безработных сократилось почти на 70% за полгода

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Вице-мэр по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе за последние полгода число безработных сократилось почти на 70%. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

По ее словам, на данный момент уровень безработицы составил 0,93%, тогда как в пик пандемии COVID-19 показатель составлял 3,04%. Ракова также отметила, что около 74 тыс. человек за последние полгода смогли найти работу с помощью службы занятости.

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«Сейчас работодатели на рынке труда стали более активны, многие сферы экономики, которые пострадали от кризиса, демонстрируют положительную динамику», — рассказала она.

Отмечается, что столичная служба занятости старается найти для каждого соискателя наиболее востребованное из 294 тыс. предложений.

Ранее 24 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве число безработных снизилось на 29% с 1 января по 19 февраля 2021 года. По его словам, подобное резкое снижение уровня безработицы связано с восстановлением экономики города.

18 февраля заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, в Минтруде ждут дальнейшего снижения уровня безработицы. По ее словам, в этом году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом — субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тыс. граждан, которые потеряли работу в прошлом году.

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