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Число безработных москвичей снизилось на 29% с начала 2021 года

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В Москве число безработных снизилось на 29% с 1 января по 19 февраля 2021 года. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на два процентных пункта», — цитирует Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

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Он также отмечает, что впервые с апреля 2020 года показатель составил меньше одного процента — 0,94%. По его словам, подобное резкое снижение уровня безработицы связано с восстановлением экономики города.

Ранее, 18 февраля, заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова заявила, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, в Минтруде ждут дальнейшего снижения уровня безработицы. По ее словам, в этом году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом — субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тыс. граждан, которые потеряли работу в прошлом году.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Поручение необходимо исполнить до 1 марта.

В начале этого месяца президент в ходе встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым призвал довести до логического завершения предложение кабмина по расширению программы поддержки занятости населения.

На совещании по экономическим вопросам 21 января российский лидер заявил, что к концу этого года в стране необходимо добиться полного восстановления рынка труда.

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