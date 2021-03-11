Названы вакансии с самым высоким доходом на удаленке

Менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java при удаленной работе могут претендовать на зарплату более 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», поступившие в распоряжение «РИА Новости» 11 марта.

Заработная плата менеджера по продажам косметологического оборудования может достигать до 300 тыс. рублей. В обязанности входит обработка клиентских заявок, оформление договоров и сопровождение сделок. Также кандидат должен располагать собственной профильной клиентской базой.

Также на удаленной работе высоко оценивается труд IT-специалистов. Ежемесячный доход разработчика java может варьироваться от 200 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц. Соискателю на должность системного администратора Devops предлагается заработная плата от 180 тыс. рублей в месяц, а программист 1С-Битрикс на удаленке сможет получать до 140 тыс. рублей. До 90 тыс. рублей оценивается труд веб-разработчика Wordpress с опытом работы от двух лет.

До 120 тыс. рублей в марте готовы предложить архитектору паспорта фасада здания. От претендента на место требуется навык разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, а также составления технически задания на проектирование. Кроме того, кандидат должно обладать профильным образованием и иметь опыт работы от двух лет.

Зарплату до 100 тыс. рублей предлагают стилисту-консультанту интернет-магазина, который должен будет консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу и заниматься рекламой и иными способами продвижения магазина.

8 марта россияне рассказали, представители каких профессий, по их мнению, получают неоправданно высокую заработную плату.