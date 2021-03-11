Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдепе США обеспокоились соблюдением прав трудящихся в Армении
Экономика
В Госдуме заявили об уходе России от долларовой зависимости
Общество
Число преступлений в интернете в России за год выросло на треть
Спорт
Криштиану Роналду может летом покинуть «Ювентус»
Экономика
Девелоперы начали использовать для продаж «роботов-психологов»
Мир
Блинкен заявил об усилении поддержки Украины в сфере безопасности
Общество
В московском метро планируют установить почтоматы
Спорт
Олимпийский комитет США не поддержал идею бойкота Олимпиады в Пекине
Спорт
«Ливерпуль» выиграл у «Лейпцига» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Названы вакансии с самым высоким доходом на удаленке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java при удаленной работе могут претендовать на зарплату более 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», поступившие в распоряжение «РИА Новости» 11 марта.

Перевоз выплат: россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»
Первым шагом стало начисление гонораров за услуги таксистам по номеру телефона

Заработная плата менеджера по продажам косметологического оборудования может достигать до 300 тыс. рублей. В обязанности входит обработка клиентских заявок, оформление договоров и сопровождение сделок. Также кандидат должен располагать собственной профильной клиентской базой.

Также на удаленной работе высоко оценивается труд IT-специалистов. Ежемесячный доход разработчика java может варьироваться от 200 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц. Соискателю на должность системного администратора Devops предлагается заработная плата от 180 тыс. рублей в месяц, а программист 1С-Битрикс на удаленке сможет получать до 140 тыс. рублей. До 90 тыс. рублей оценивается труд веб-разработчика Wordpress с опытом работы от двух лет.

До 120 тыс. рублей в марте готовы предложить архитектору паспорта фасада здания. От претендента на место требуется навык разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, а также составления технически задания на проектирование. Кроме того, кандидат должно обладать профильным образованием и иметь опыт работы от двух лет.

Зарплату до 100 тыс. рублей предлагают стилисту-консультанту интернет-магазина, который должен будет консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу и заниматься рекламой и иными способами продвижения магазина.

8 марта россияне рассказали, представители каких профессий, по их мнению, получают неоправданно высокую заработную плату.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021