Власти Москвы сообщили о восстановлении рынка труда после локдауна

Рынок труда в Москве восстановился после локдауна, который вводили из-за коронавирусной инфекции. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил в среду, 10 марта, в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний момент на бирже труда в качестве безработных зарегистрировано чуть более 60 тыс. человек и уровень безработицы в Москве составляет 0,8%», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По его словам, рынок труда восстановился, а количество вакансий, которые предлагаются на бирже труда, на коммерческих электронных ресурсах, превышает число предложений по рабочей силе, передает RT.

Ранее, 25 февраля, вице-мэр по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе за последние полгода число безработных сократилось почти на 70%. Также она отметила, что около 74 тыс. человек за последние полгода смогли найти работу с помощью службы занятости.