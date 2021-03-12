Почти 28% россиян столкнулись с сокращением зарплаты из-за удаленки

Более четверти сотрудников пожаловались на сокращение зарплаты с переходом на удаленный режим работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», которое есть в распоряжении «Известий».

Исследование было проведено среди 1546 сотрудников и руководителей МСБ. Так, 27,9% сотрудников российских компаний рассказали о снижении заработной платы с момента перехода на удаленку. Вместе с этим 15% отметили, что у них выросла зарплата, а у более половины опрошенных (57,1%), оплата труда не изменилась вообще.

Результат опроса показал, что 43% сотрудников МСБ не знают, что, согласно новым поправкам в Трудовой кодекс (ТК) РФ, работодатель в некоторых случаях, среди которых пандемия, обязан обеспечивать дистанционных работников необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции.

Еще 22,6% ответили, что не в курсе нововведений в ТК, однако какие-то компенсации все же получили. В курсе оказались 18,1%, однако работодатель их не соблюдает. Лишь 15,7% оказались в курсе поправок о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.

Отмечается, что 60,6% участников исследования сообщили, что в их компаниях в период удаленки работодатель стал больше следить за временем начала рабочего дня сотрудников: 34,1% рассказали, что им необходимо отписываться руководству или в рабочем чате, а за 26,5% работников следят с помощью специализированного софта.

В ходе опроса 18,1% сотрудников рассказали о том, что в их компаниях не дают отпуска в период удаленки. Так, 11,8% ответили, что их работодатели против отпусков на удаленке и с большой неохотой согласовывают их, а 10,8% признались, что руководство ограничило продолжительность отпуска в период дистанционной работы.

При этом больше половины респондентов (59,2%) ответили, что в их компаниях отпуска оформляют по-прежнему в штатном режиме, несмотря на удаленку.

Еще 22,6% участников исследования рассказали, что их работодатели запрещают брать больничный в период удаленной работы, однако большая часть опрошенных (77,4%) ответила, что в их компаниях уважительно относятся к болезни сотрудников.

На вопрос о том, появились ли штрафы в компаниях с момента перехода на удаленку, более половины респондентов (58,2%) ответили отрицательно, 28,2% рассказали, что штрафы в их компаниях были и до удаленки, а 13,6% сообщили, что из-за дистанционной работы их работодатели ввели новые штрафы.

Генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» отметил, что результаты опроса демонстрируют недостаточную осведомленность сотрудников МСБ об изменениях в Трудовом кодексе РФ.

«Слабая осведомленность говорит о том, что сотрудников компаний необходимо активнее информировать об их трудовых правах. Кто это должен делать? Разумеется, в первую очередь работодатель, а во вторую – само государство», — подчеркнул он.

Накануне сообщилось, что перейдя на удаленный режим работы, многие сотрудники отмечают повышение производительности труда и эффективнее распределяют свое время.