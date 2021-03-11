Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Крыму назвали встречу западных стран в ООН клоунским междусобойчиком
Общество
Кабмин поручил представить предложения по модернизации инфекционной службы
Общество
СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян
Интернет
Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США
Общество
Сотрудники компаний перечислили плюсы удаленной работы
Общество
Страховщики рассказали об экономии работодателей на ДМС для сотрудников
Общество
Эксперты подсчитали стоимость приготовления стопки блинов на Масленицу
Общество
Россияне поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры
Экономика
Счетная палата оценила использование средств ФНБ

Сотрудники компаний перечислили плюсы удаленной работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перейдя на удаленный режим работы, многие сотрудники отмечают повышение производительности труда и эффективнее распределяют свое время. Об этом свидетельствуют данные отчета американского сервиса по поиску работы Upwork.

Соединенные внештатно: РФ вошла в десятку стран по выручке фрилансеров
Оборот рынка достиг $41 млрд, подсчитали в PwC

Также о повышении продуктивности работников на удаленке заявила треть опрошенных руководителей. Около 61,9% менеджеров предполагают, что процент нанимаемых на дистанционную работу сотрудников увеличится.

Среди преимуществ удаленного формата, перечисленных респондентами, — отсутствие поездок на работу, меньшее количество ненужных встреч и отвлекающих факторов в офисе.

Тем не менее участники опроса среди трудностей работы на удаленке назвали отвлекающие факторы дома и необходимость освоения новых технологий.

В целом ожидаемый темп роста количества вакансий удаленной работы увеличился более чем в 2 раза — с 30 до 65%.

В опросе приняли участие 1500 сотрудников, работающих дистанционно, включая руководителей, вице-президентов и менеджеров.

В начале февраля стало известно, что каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021