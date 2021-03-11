Сотрудники компаний перечислили плюсы удаленной работы

Перейдя на удаленный режим работы, многие сотрудники отмечают повышение производительности труда и эффективнее распределяют свое время. Об этом свидетельствуют данные отчета американского сервиса по поиску работы Upwork.

Также о повышении продуктивности работников на удаленке заявила треть опрошенных руководителей. Около 61,9% менеджеров предполагают, что процент нанимаемых на дистанционную работу сотрудников увеличится.

Среди преимуществ удаленного формата, перечисленных респондентами, — отсутствие поездок на работу, меньшее количество ненужных встреч и отвлекающих факторов в офисе.

Тем не менее участники опроса среди трудностей работы на удаленке назвали отвлекающие факторы дома и необходимость освоения новых технологий.

В целом ожидаемый темп роста количества вакансий удаленной работы увеличился более чем в 2 раза — с 30 до 65%.

В опросе приняли участие 1500 сотрудников, работающих дистанционно, включая руководителей, вице-президентов и менеджеров.

В начале февраля стало известно, что каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома.