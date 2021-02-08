В России каждый третий опрошенный заявил о желании работать на частичной удаленке

Каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса компании «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в понедельник, 8 февраля.

Опрос проводился в конце декабря прошлого года. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов из всех регионов страны.

«По итогам 2020 года мы можем говорить о формировании нового, востребованного гражданами режима занятости — комбинированного. Каждый третий сотрудник хотел бы так работать», — отмечается в сообщении, которое опубликовано на сайте «Дом.РФ».

Рассуждая о наиболее предпочтительном формате работы в будущем, 44% работающих участников опроса выбрали постоянную занятость в офисе, а 7% — полностью удаленный режим. Смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, назвали идеальным 33% респондентов. Затруднились ответить 16%.

В 2020 году 33% россиян опробовали удаленный формат работы: 27% — на временной основе, 6% — на постоянной. Доля работающих на удаленке на постоянной основе выросла за год с 5% до 11%.

Свое жилье считают подходящим для удаленно работы 59% трудоустроенных россиян, попробовавших такой формат.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что более 50% москвичей высказались за сохранение дистанционного режима работы после отмены ограничений, введенных в столице из-за коронавируса. Вновь работать в офисе хотят только 30% опрошенных. Аналитики выяснили, что остаться на удаленке хотят 56% женщин и 47% мужчин.