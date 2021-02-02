Более половины москвичей высказались за сохранение удаленки

Более 50% жителей Москвы высказались за сохранение дистанционного режима работы после отмены ограничительных мер по COVID-19 в столице. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob, который опубликовал РБК во вторник, 2 февраля.

Так, 52% респондентов выразили желание продолжать работать удаленно после снятия ограничений. Снова ходить на работу хотят только 30% опрошенных. Аналитики выяснили, что остаться на удаленке хотят 56% женщин и 47% мужчин, пишет НСН.

Отмечается, что в январе 2021 года свыше 30% работников отправили на удаленку 32% столичных компаний. У 28% предприятий на удаленке работали 20–30% сотрудников.

В опросе принимали участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку, пишет «Ридус».

Как напоминает телеканал «360», 27 января столичные власти отменили требование к компаниям о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы. Теперь это решение могут принимать сами работодатели: возвращать сотрудников в офис или оставить на дистанционном режиме работы.

В тот же день психолог Анна Карташова в беседе с «Известиями» оценила разрешение вернуть с удаленки работников в Москве. По ее мнению, люди скорее обрадуются возвращению в офис после длительной работы из дома, чем испытают стресс. В то же время выход на работу может оказаться стрессовым для тех, кто не любит свою работу, обратила внимание специалист.