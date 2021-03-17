Внедряющим российское ПО компаниям предложили снизить налоги

Компании, которые используют отечественное программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и компьютерное оборудование, могут получить право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Об этом в среду, 17 марта, сообщили «Известиям» в пресс-службе аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Мера направлена на стимулирование спроса на отечественное ПО и импортозамещение в целом. Предложение предусматривает снижение налога на прибыль компаниям, внедряющим российское оборудование и программное обеспечение», ― говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера также подчеркнули, что детали применения этой меры будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне регионов.

Помимо этого, в пресс-службе добавили, что в настоящее время в концепции этого мероприятия не указаны ограничения по потенциальным компаниям-участницам, на которые этот налоговый вычет может быть распространен.

Ранее в этот день газета «Ведомости» со ссылкой на проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли сообщила, что правительство рассматривает по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ. Эти изменения предусматривают включение расходов на внедрение российского ПО, ПАК и компьютерного оборудования, которые представлены в едином реестре отечественных программ, в инвестиционный налоговый вычет.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла поправки в ст. 14.8 КоАП РФ, согласно которым за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будет налагаться штраф до 200 тыс. рублей.

15 марта стало известно, что в рамках второго пакета поддержки IT-отрасли в стране профильные компании могут освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Трудовой инспекции и других организаций.

Ожидается, что второй пакет налоговых льгот для IT-компаний России, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, примут в марте.

В тот же день в Минцифры заявили, что с 1 июля производители электронных устройств должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно, правительство определит позже.

6 января стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-сфере. В первый, уже действующий пакет мер поддержки вошли в основном налоговые льготы, среди которых снижение социальных взносов для IT-компаний с 14% до 7,6%, налога на прибыль — с 20% до 3% и обнуление ставки НДС. Туда включили и поддержку спроса на российские IT-решения и субсидирование новых разработок.