Цифровой сигнал: во сколько обойдутся гаджеты без российского ПО

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах. Эксперты говорят, что большинство производителей готовы к соблюдению новых мер, однако это вряд ли поможет серьезно увеличить спрос на программы, которые уже и так востребованы. Подробности — в материале «Известий».

Штрафы для иностранцев

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которыми вводятся штрафы за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Штрафовать за отсутствие российского ПО на гаджетах начнут уже с 1 июля. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Цифровой сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Базовый закон на эту тему был принят еще в 2019 году. Что касается российских программ, которые должны будут предустанавливаться на гаджеты, в их перечень попали сервисы «Яндекса», Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильное приложение портала госуслуг, платежная система «Мир», антивирус Kaspersky и ряд других. Планируется, что это поспособствует продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

В начале года кабмин также утвердил и перечень оборудования, на которое их необходимо устанавливать. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а еще телевизоры с цифровым блоком управления.

Решился последний вопрос

На сегодняшний день к новым требованиям готовы все производители электронных устройств, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, до сегодняшнего дня открытым оставался лишь вопрос готовности компании Apple, но и он уже решен. Буквально сегодня Apple согласилась с требованиями Минцифры об обязательной установке российского программного обеспечения.

Цифровой сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Планируется, что при первом включении устройства пользователю будут предложены на выбор ряд сервисов, однако от установки можно отказаться.

Apple согласилась на требования Минцифры одной из последних. Компания Samsung объявила о готовности предустанавливать российские приложения еще год назад.

Хорошие знакомые

Впрочем, проблем в реализации закона у иностранных производителей, скорее всего, не будет, отметил в разговоре с «Известиями» член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов.

— В принципе, о том, что на территории РФ должны будут продаваться гаджеты с предустановленным ПО, было известно достаточно давно, и все производители, конечно, при их желании должны были давно к этому подготовиться. Не нов и сам факт предустановки российских программ. Например, в телевизорах LG есть даже на пульте предустановленная кнопка онлайн-кинотеатра ivi. То есть ПО уже даже не то что интегрировано в прошивку самого смарт-телевизора, но даже на пульте выведена кнопка, которая позволяет прямо заходить в эту программу. Это показывает, что никаких сложностей у лицензионной продукции в предустановке не будет возникать.

Гаджет ы без предустановленных российских программ будут находиться в продаже даже после 1 июля, но только в том случае, если поставка и отгрузка данных товаров была совершена до момента введения в силу закона, отмечает член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ .

Цифровой сигнал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако, отмечает Куликов, вряд ли новые меры смогут как-то серьезно сказаться на росте востребованности попавших в перечень обязательных к предустановке программ, так как 95% из них уже и так широко известны пользователям.

— Тут вопрос, как это может повлиять, потому что в общий перечень рекомендуемых и обязательных к предустановке программ вошли уже хорошо знакомые всем пользователям программы от уже давно зарекомендовавших себя компаний вроде Mail.ru и «Яндекса». На них это вряд ли скажется, потому что люди и так ими пользуются. Но, например, вполне возможно, что программы вроде ICQ, о которой все давно забыли, может быть, вновь обретут аудиторию и кто-то начнет ими пользоваться по старой памяти, — заключил он.