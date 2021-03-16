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Цифровой сигнал: во сколько обойдутся гаджеты без российского ПО

Штрафовать нарушителей начнут с 1 июля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Цифровой сигнал: во сколько обойдутся гаджеты без российского ПО
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2021-03-16 18:03:57
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Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах. Эксперты говорят, что большинство производителей готовы к соблюдению новых мер, однако это вряд ли поможет серьезно увеличить спрос на программы, которые уже и так востребованы. Подробности — в материале «Известий».

Штрафы для иностранцев

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в КоАП РФ, которыми вводятся штрафы за отсутствие предустановленных программ российского производства на иностранных электронных устройствах. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Штрафовать за отсутствие российского ПО на гаджетах начнут уже с 1 июля. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Цифровой сигнал
Цифровой сигнал: во сколько обойдутся гаджеты без российского ПО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Базовый закон на эту тему был принят еще в 2019 году. Что касается российских программ, которые должны будут предустанавливаться на гаджеты, в их перечень попали сервисы «Яндекса», Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильное приложение портала госуслуг, платежная система «Мир», антивирус Kaspersky и ряд других. Планируется, что это поспособствует продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

В начале года кабмин также утвердил и перечень оборудования, на которое их необходимо устанавливать. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а еще телевизоры с цифровым блоком управления.

Решился последний вопрос

На сегодняшний день к новым требованиям готовы все производители электронных устройств, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, до сегодняшнего дня открытым оставался лишь вопрос готовности компании Apple, но и он уже решен. Буквально сегодня Apple согласилась с требованиями Минцифры об обязательной установке российского программного обеспечения.

Цифровой сигнал
Цифровой сигнал: во сколько обойдутся гаджеты без российского ПО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Планируется, что при первом включении устройства пользователю будут предложены на выбор ряд сервисов, однако от установки можно отказаться.

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Apple согласилась на требования Минцифры одной из последних. Компания Samsung объявила о готовности предустанавливать российские приложения еще год назад.

Хорошие знакомые

Впрочем, проблем в реализации закона у иностранных производителей, скорее всего, не будет, отметил в разговоре с «Известиями» член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов.

В принципе, о том, что на территории РФ должны будут продаваться гаджеты с предустановленным ПО, было известно достаточно давно, и все производители, конечно, при их желании должны были давно к этому подготовиться. Не нов и сам факт предустановки российских программ. Например, в телевизорах LG есть даже на пульте предустановленная кнопка онлайн-кинотеатра ivi. То есть ПО уже даже не то что интегрировано в прошивку самого смарт-телевизора, но даже на пульте выведена кнопка, которая позволяет прямо заходить в эту программу. Это показывает, что никаких сложностей у лицензионной продукции в предустановке не будет возникать.

Гаджеты без предустановленных российских программ будут находиться в продаже даже после 1 июля, но только в том случае, если поставка и отгрузка данных товаров была совершена до момента введения в силу закона, отмечает член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ.

Цифровой сигнал
Цифровой сигнал: во сколько обойдутся гаджеты без российского ПО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Однако, отмечает Куликов, вряд ли новые меры смогут как-то серьезно сказаться на росте востребованности попавших в перечень обязательных к предустановке программ, так как 95% из них уже и так широко известны пользователям.

— Тут вопрос, как это может повлиять, потому что в общий перечень рекомендуемых и обязательных к предустановке программ вошли уже хорошо знакомые всем пользователям программы от уже давно зарекомендовавших себя компаний вроде Mail.ru и «Яндекса». На них это вряд ли скажется, потому что люди и так ими пользуются. Но, например, вполне возможно, что программы вроде ICQ, о которой все давно забыли, может быть, вновь обретут аудиторию и кто-то начнет ими пользоваться по старой памяти, — заключил он.

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