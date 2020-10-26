Нетехнические риски: чем грозит установка пиратских программ

В Твери руководителю фирмы грозит до шести лет лишения свободы за использование нелицензионного программного обеспечения. Немногим ранее установка пиратских программ обошлась жителю Башкирии почти в 2 млн рублей. По словам специалистов, незаконное использование объектов авторского права создает риски сразу в уголовной и гражданско-правовой сфере. В то же время многие компании уже научились отслеживать появление пиратских версий. Подробности — в материале «Известий».

Поплатиться за ущерб

На днях в Твери руководителя фирмы привлекли к уголовной ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения. Как сообщили в региональном УМВД, факт был установлен полицией в результате проверки. Сумма ущерба правообладателю составила порядка 163 тыс. рублей. Теперь за незаконное использование объектов авторского права директору фирмы грозит до шести лет лишения свободы.

Нетехнические риски Фото: Depositphotos

В этом же месяце житель Башкирии заплатил почти 2 млн рублей за установку пиратских программ. Как уточняют в региональной прокуратуре, мужчина оказывал услуги по ремонту компьютерной техники в местной коммерческой организации. На один из компьютеров он установил две нелицензионные программы, которые скачал из интернета. В результате его незаконных действий ущерб компании, владеющей авторскими правами на программное обеспечение, оценен на сумму 1,8 млн рублей. Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб, но теперь ему предстоит также предстать перед судом за нарушение авторских прав в особо крупном размере.

С дорогостоящими последствиями

Как правило, узнав о незаконном использовании в той или иной организации программного обеспечения, правообладатели (или их партнеры) предпринимают шаги для убеждения такого клиента легализоваться, отмечает в разговоре с «Известиями» директор Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов.

— Они разъясняют риски, взывают к совести, предлагают помощь в проведении информационного аудита или используют иные профилактические меры. Если клиент игнорирует эти обращения и категорически отказывается от сотрудничества по устранению нарушений, приходится обращаться за помощью к юридическим представителям правообладателей (поверенным), которые, уже с правоохранительными органами, переводят вопрос в стадию правоприменения.

При этом установка пиратского ПО создает риски сразу в уголовной и гражданско-правовой сфере, поясняет специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак.

Нетехнические риски Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Вместо взыскания убытков правообладатель может требовать выплатить компенсацию, при этом размер компенсации за нарушение прав на программы установлен Гражданским кодексом и составляет сумму от 10 тыс. до 5 млн рублей, которую взыскивает суд. В то же время, по правилам ст. 146 Уголовного кодекса, максимальная санкция за нарушение авторских прав составляет до шести лет лишения свободы, но суд будет учитывать размер причиненного ущерба , — отмечает собеседник «Известий». — Кстати, ущерба в размере более 100 тыс. рублей будет уже достаточно, чтобы лишиться свободы на срок до двух лет. Разумеется, как при рассмотрении иска, так и при рассмотрении уголовного дела суд будет учитывать, устанавливалось ли пиратское ПО в личных целях или в предпринимательских, но ориентироваться в любом случае стоит на указанные санкции.

Если нарушение подтверждено, например, решением по административному делу или уголовным приговором (зачастую достаточно и зафиксированного в материалах проверки факта незаконного использования), то наступает стадия взыскания компенсации за выявленные нарушения, указывает Дмитрий Соколов. «Компенсация может быть выплачена добровольно, в рамках мирового соглашения (и обычно в таком случае суммы минимально возможные), или взыскана через гражданский иск и последующее исполнительное производство. В последнем случае такие иски бывают весьма ощутимыми для бюджета предприятия. Как бы то ни было, дешевле всего — не допускать нарушения», — подчеркивает он.

Попадет и распространителям

Также УК РФ предусматривает ответственность и за распространение нелегального программного обеспечения с целью сбыта, сообщил в разговоре с «Известиями» генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко.

— Лица, которые устанавливают нелегальное ПО, например, это может быть системный администратор, или сайт, который дает возможность скачивать такую программу, — они фактически являются распространителями и могут быть подвергнуты уголовной ответственности за нарушение авторских прав, — отмечает Рябыко.

Нетехнические риски Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

По его словам, правоохранительные органы вправе провести проверку соответствующих нарушений с привлечением специалиста, однако, как правило, инициатива для таких мер исходит от самих правообладателей.

Борьба за легальность

По сути, самыми востребованными на пиратском рынке остаются дорогостоящие программы, необходимые для бизнеса, отмечает Рябыко. « На первом месте по-прежнему находятся программы компании Microsoft. На второе место можно поставить программное обеспечение 1С — его очень часто использует именно бизнес, не платя деньги правообладателям. Далее можно отметить всякие программы обработки наподобие фотошопа », — заключил он.

Однако в целях борьбы с пиратством большинство активных правообладателей сейчас встраивают в программный код своих программ специальные модули, которые позволяют отслеживать появление пиратских версий, при этом автоматически отправляют информацию при первом же выходе компьютера в Сеть, подчеркивает Пастернак.

— Это позволяет зафиксировать и факт нахождения на компьютере пиратского ПО, и IP-адрес, с которого осуществлен выход, после чего направляют досудебную претензию в адрес нарушителя либо же направляют информацию в правоохранительные органы. Собранных доказательств обычно достаточно для удовлетворения требований в суде, если, конечно, не допущено каких-то процессуальных ошибок.

Нетехнические риски Фото: Depositphotos

По словам специалиста по интеллектуальной собственности и коммерческому праву, требовать компенсацию в связи с нарушением прав стало довольно популярным требованием со стороны правообладателей в последние годы, о чем свидетельствует активно развивающаяся судебная практика. Так, в 2019 году Верховный суд обобщил опыт судов по делам в сфере интеллектуальной собственности и выпустил постановление пленума, разъяснив ряд спорных вопросов.

Стало лучше

В целом, если говорить глобально, ситуация с борьбой с пиратскими программами становится лучше, однако новые вызовы все равно имеют место быть, считает Дмитрий Соколов.

И коснулось это не только ПО, но и других интернет-продуктов, о чем свидетельствуют результаты прошлогоднего исследования. В конце 2019 года, по данным международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, впервые за пять лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил $63,5 млн (на 27% ниже показателя 2018 года).

Нетехнические риски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причинами этого стали законодательные изменения последних лет, а также широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов. Сыграли свою роль и поисковые системы: по мнению исследователей, совершенствование алгоритмов поиска и пессимизация страниц со встроенной рекламой всех видов привели к сокращению возможности пиратов для ее размещения и, как следствие, к падению доходов.