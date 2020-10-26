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Нетехнические риски: чем грозит установка пиратских программ

Установка нелегального ПО может обернуться реальным сроком
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Нетехнические риски: чем грозит установка пиратских программ
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2020-10-23 18:36:10
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В Твери руководителю фирмы грозит до шести лет лишения свободы за использование нелицензионного программного обеспечения. Немногим ранее установка пиратских программ обошлась жителю Башкирии почти в 2 млн рублей. По словам специалистов, незаконное использование объектов авторского права создает риски сразу в уголовной и гражданско-правовой сфере. В то же время многие компании уже научились отслеживать появление пиратских версий. Подробности — в материале «Известий».

Поплатиться за ущерб

На днях в Твери руководителя фирмы привлекли к уголовной ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения. Как сообщили в региональном УМВД, факт был установлен полицией в результате проверки. Сумма ущерба правообладателю составила порядка 163 тыс. рублей. Теперь за незаконное использование объектов авторского права директору фирмы грозит до шести лет лишения свободы.

Нетехнические риски
ремонт
Фото: Depositphotos

В этом же месяце житель Башкирии заплатил почти 2 млн рублей за установку пиратских программ. Как уточняют в региональной прокуратуре, мужчина оказывал услуги по ремонту компьютерной техники в местной коммерческой организации. На один из компьютеров он установил две нелицензионные программы, которые скачал из интернета. В результате его незаконных действий ущерб компании, владеющей авторскими правами на программное обеспечение, оценен на сумму 1,8 млн рублей. Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб, но теперь ему предстоит также предстать перед судом за нарушение авторских прав в особо крупном размере.

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С дорогостоящими последствиями

Как правило, узнав о незаконном использовании в той или иной организации программного обеспечения, правообладатели (или их партнеры) предпринимают шаги для убеждения такого клиента легализоваться, отмечает в разговоре с «Известиями» директор Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов.

— Они разъясняют риски, взывают к совести, предлагают помощь в проведении информационного аудита или используют иные профилактические меры. Если клиент игнорирует эти обращения и категорически отказывается от сотрудничества по устранению нарушений, приходится обращаться за помощью к юридическим представителям правообладателей (поверенным), которые, уже с правоохранительными органами, переводят вопрос в стадию правоприменения.

При этом установка пиратского ПО создает риски сразу в уголовной и гражданско-правовой сфере, поясняет специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак.

Нетехнические риски
суд
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Вместо взыскания убытков правообладатель может требовать выплатить компенсацию, при этом размер компенсации за нарушение прав на программы установлен Гражданским кодексом и составляет сумму от 10 тыс. до 5 млн рублей, которую взыскивает суд. В то же время, по правилам ст. 146 Уголовного кодекса, максимальная санкция за нарушение авторских прав составляет до шести лет лишения свободы, но суд будет учитывать размер причиненного ущерба, — отмечает собеседник «Известий». — Кстати, ущерба в размере более 100 тыс. рублей будет уже достаточно, чтобы лишиться свободы на срок до двух лет. Разумеется, как при рассмотрении иска, так и при рассмотрении уголовного дела суд будет учитывать, устанавливалось ли пиратское ПО в личных целях или в предпринимательских, но ориентироваться в любом случае стоит на указанные санкции.

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Если нарушение подтверждено, например, решением по административному делу или уголовным приговором (зачастую достаточно и зафиксированного в материалах проверки факта незаконного использования), то наступает стадия взыскания компенсации за выявленные нарушения, указывает Дмитрий Соколов. «Компенсация может быть выплачена добровольно, в рамках мирового соглашения (и обычно в таком случае суммы минимально возможные), или взыскана через гражданский иск и последующее исполнительное производство. В последнем случае такие иски бывают весьма ощутимыми для бюджета предприятия. Как бы то ни было, дешевле всего — не допускать нарушения», — подчеркивает он.

Попадет и распространителям

Также УК РФ предусматривает ответственность и за распространение нелегального программного обеспечения с целью сбыта, сообщил в разговоре с «Известиями» генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко.

— Лица, которые устанавливают нелегальное ПО, например, это может быть системный администратор, или сайт, который дает возможность скачивать такую программу, — они фактически являются распространителями и могут быть подвергнуты уголовной ответственности за нарушение авторских прав, — отмечает Рябыко.

Нетехнические риски
хакер
Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

По его словам, правоохранительные органы вправе провести проверку соответствующих нарушений с привлечением специалиста, однако, как правило, инициатива для таких мер исходит от самих правообладателей.

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Борьба за легальность

По сути, самыми востребованными на пиратском рынке остаются дорогостоящие программы, необходимые для бизнеса, отмечает Рябыко. «На первом месте по-прежнему находятся программы компании Microsoft. На второе место можно поставить программное обеспечение 1С — его очень часто использует именно бизнес, не платя деньги правообладателям. Далее можно отметить всякие программы обработки наподобие фотошопа», — заключил он.

Однако в целях борьбы с пиратством большинство активных правообладателей сейчас встраивают в программный код своих программ специальные модули, которые позволяют отслеживать появление пиратских версий, при этом автоматически отправляют информацию при первом же выходе компьютера в Сеть, подчеркивает Пастернак.

Это позволяет зафиксировать и факт нахождения на компьютере пиратского ПО, и IP-адрес, с которого осуществлен выход, после чего направляют досудебную претензию в адрес нарушителя либо же направляют информацию в правоохранительные органы. Собранных доказательств обычно достаточно для удовлетворения требований в суде, если, конечно, не допущено каких-то процессуальных ошибок.

Нетехнические риски
программа
Фото: Depositphotos
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По словам специалиста по интеллектуальной собственности и коммерческому праву, требовать компенсацию в связи с нарушением прав стало довольно популярным требованием со стороны правообладателей в последние годы, о чем свидетельствует активно развивающаяся судебная практика. Так, в 2019 году Верховный суд обобщил опыт судов по делам в сфере интеллектуальной собственности и выпустил постановление пленума, разъяснив ряд спорных вопросов.

Стало лучше

В целом, если говорить глобально, ситуация с борьбой с пиратскими программами становится лучше, однако новые вызовы все равно имеют место быть, считает Дмитрий Соколов.

И коснулось это не только ПО, но и других интернет-продуктов, о чем свидетельствуют результаты прошлогоднего исследования. В конце 2019 года, по данным международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, впервые за пять лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил $63,5 млн (на 27% ниже показателя 2018 года).

Нетехнические риски
программное обеспечение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причинами этого стали законодательные изменения последних лет, а также широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов. Сыграли свою роль и поисковые системы: по мнению исследователей, совершенствование алгоритмов поиска и пессимизация страниц со встроенной рекламой всех видов привели к сокращению возможности пиратов для ее размещения и, как следствие, к падению доходов.

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