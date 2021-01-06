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Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты

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Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продающиеся в стране гаджеты. Соответствующее распоряжение опубликовано 6 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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Российские программы будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, реализующиеся на территории РФ.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в документе.

7 декабря стало известно, что Минцифры сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

По мнению экспертов, среди предустановленных приложений спросом будут пользоваться те, которые и без дополнительных мер административной поддержки были популярны у пользователей.

Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 года.

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