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Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

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С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно — правительство определит позже. Об этом 15 марта заявили в пресс-службе Минцифры.

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«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В министерстве отметили, что категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, компьютеры и смартфоны) указаны в соответствующем постановлении правительства, дополнять или изменять имеющиеся категории не планируется.

В Минцифры также рассказали, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — добавили в ведомстве.

6 января стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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