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Госдума приняла закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

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В Госдуме в третьем чтении были приняты поправки в ст. 14.8 КоАП РФ, согласно которым за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будет налагаться штраф до 200 тыс. рублей. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

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Отмечается, что для должностных лиц сумма штрафа составит 30–50 тыс. рублей, а для юрлиц ― от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. В Госдуме подчеркнули, что рассматривать дела о таких нарушениях будет Роспотребнадзор, а новые нормы законодательства вступят в силу 1 июля.

Накануне в Минцифры заявили, что с 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно, правительство определит позже.

Также в министерстве отметили, что категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, компьютеры и смартфоны) указаны в соответствующем постановлении правительства, дополнять или изменять имеющиеся категории не планируется. Помимо этого, в Минцифры указали на то, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

6 января стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

На смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 года.

Законопроект внесли на рассмотрение законодателей в июле 2019 года депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Разработчики полагают, что он защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

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