Принц Гарри впервые поговорил с отцом после интервью Опре Уинфри

Британский принц Гарри впервые пообщался с отцом принцем Чальзом после скандального интервью, которое тот вместе со своей супругой Меган Маркл дал американской журналистке Опре Уинфри. Об этом 16 марта сообщила журналистка телеканал CBS Гейл Кинг.

По ее словам, беседа получилась «непродуктивной», однако Гарри и Меган рады возобновлению диалога с королевской семьей и надеются на то, что их отношения придут в норму. При этом члены монаршей семьи так и не пообщались с Меган Маркл.

12 марта стало известно, что популярность принца Гарри и его супруги упала среди британцев до рекордно низкого уровня после скандального интервью.

11 марта сообщалось о том, что королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни позвонит принцу Гарри и его супруге, чтобы помириться. Газета Daily Mail отмечала, что члены королевской семьи, особенно принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям, глубоко расстроены отношением герцогов Сассекских к ним.

Интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской журналистке Опре Уинфри, вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании его показали утром в понедельник.

В ходе него супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила, но это были не королева Великобритании и ее супруг.