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Принц Гарри впервые поговорил с отцом после интервью Опре Уинфри

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Британский принц Гарри впервые пообщался с отцом принцем Чальзом после скандального интервью, которое тот вместе со своей супругой Меган Маркл дал американской журналистке Опре Уинфри. Об этом 16 марта сообщила журналистка телеканал CBS Гейл Кинг.

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По ее словам, беседа получилась «непродуктивной», однако Гарри и Меган рады возобновлению диалога с королевской семьей и надеются на то, что их отношения придут в норму. При этом члены монаршей семьи так и не пообщались с Меган Маркл.

12 марта стало известно, что популярность принца Гарри и его супруги упала среди британцев до рекордно низкого уровня после скандального интервью.

11 марта сообщалось о том, что королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни позвонит принцу Гарри и его супруге, чтобы помириться. Газета Daily Mail отмечала, что члены королевской семьи, особенно принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям, глубоко расстроены отношением герцогов Сассекских к ним.

Интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской журналистке Опре Уинфри, вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании его показали утром в понедельник.

В ходе него супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила, но это были не королева Великобритании и ее супруг.

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