Источник сообщил о намерении Елизаветы II помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни позвонит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы помириться. Монарх приняла такое решение после скандального интервью пары американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила газета «Daily Mail».

«Члены королевской семьи, особенно принц Уэльский и герцог Кембриджский, глубоко расстроены тем, как на них напала пара. Сейчас Елизавета II решилась взять инициативу в свои руки. Королева считает, что настало время для более личного подхода», — говорится в сообщении.

Сообщается, что членам семьи принца не показали двухчасовое интервью заранее.

Канцелярия британской королевы выступила с заявлением спустя 56 часов после интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. В нем сообщается, что высказывания супругов, касающиеся проявлений расизма в королевской семье, будут изучены самым серьезным образом.

По информации издания, члены королевской семьи «были ошеломлены жестокостью обвинений», выдвинутых в их сторону.

«Сотрудники дворца также с ужасом наблюдали за интервью супругов, поскольку пара утверждала, что Меган осталась совершенно без поддержки, когда она присоединилась к королевской семье. Однако во дворце заявляют, что герцогиня получила ряд самых высокопоставленных сотрудников королевы в качестве «наставников», после того как пара обручилась», — говорится в статье.

В свою очередь, Елизавета II предостерегла придворных от обсуждения интервью принца и Маркл, тем более с прессой, пригрозив за это серьезными санкциями.

«Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи», — заключили в заявлении Букингемского дворца.

7 марта в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи Великобритании были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына. По ее словам, среди некоторых из них были «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его (сына Арчи. — Ред.) кожа, когда он родится». Она не стала называть их имена, чтобы не нанести им «серьезный ущерб», и добавила, что об этом ей рассказал муж Гарри.

Кроме того, в интервью Меган Маркл заявила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По ее словам, это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная идея.

Интервью супругов американской телеведущей Опре Уинфри вызвало огромный интерес. В США его посмотрело более 17 млн человек, в Великобритании — более 11 млн.