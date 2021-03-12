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Популярность принца Гарри и Меган Маркл рекордно упала после интервью

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Популярность принца Гарри и его супруги Меган Маркл упала среди британцев до рекордно низкого уровня после того, как пара дала интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщила в пятницу, 12 марта, социологическая компания YouGov.

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Компания провела опрос и выяснила, что 48% респондентов отрицательно относятся к принцу Гарри, при этом 45% сообщили о положительной оценке внука королевы Елизаветы II. Всего было опрошено 1664 человека.

Оценки Меган Маркл также значительно упали. Только трое из десяти человек (31%) относятся к ней положительно, тогда как большинство (58%) относится к ней отрицательно.

При этом больше симпатизирует паре молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Люди старше 60 лет чаще всего относятся к паре отрицательно.

«Популярность других членов королевской семьи остается неизменной. Британцы по-прежнему больше всего любят королеву: четыре из пяти человек (80%) дали положительную оценку, и только 14% относятся к ней отрицательно. Принц Уильям и его жена Кейт также очень популярны: около трех четвертей британцев дали им положительные отзывы», — следует из сообщения.

Согласно данным опроса, немного изменилось отношение британцев к принцу Чарльзу: двое из пяти человек (42%) теперь относятся к нему отрицательно — по сравнению с 36% по состоянию на 2 марта. Между тем доля положительно относящихся к нему снизилась с 57% до 49%.

Накануне, 11 марта, принц Уильям отреагировал на скандальное интервью жены своего брата Меган Маркл, отметив, что расизма в королевской семье нет.

Также в тот же день стало известно, что королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни позвонит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы помириться. Монарх приняла такое решение после интервью пары американской телеведущей Опре Уинфри.

8 марта в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи Великобритании были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына.

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