Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл

Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью жены своего брата Меган Маркл, отметив, что расизма в королевской семье нет. Об этом 11 марта сообщает телеканал Sky News.

«Мы очень не расистская семья», — заявил журналистам Уильям.

Герцог Кембриджский также отметил, что пока не общался со своим братом принцем Гарри, однако планирует сделать это в ближайшее время.

Также в этот день стало известно, что королева Великобритании Елизавета II в ближайшие дни позвонит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы помириться. Монарх приняла такое решение после интервью пары американской телеведущей Опре Уинфри.

Канцелярия британской королевы выступила с заявлением спустя 56 часов после интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. В нем сообщается, что высказывания супругов, касающиеся проявлений расизма в королевской семье, будут изучены самым серьезным образом. По информации СМИ, члены королевской семьи «были ошеломлены жестокостью обвинений», выдвинутых в их сторону.

8 марта в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи Великобритании были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына.

Кроме того, в интервью Меган Маркл заявила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По ее словам, это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная идея.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.