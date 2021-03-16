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Совет Федерации осудил идею присвоить львовскому стадиону имя Бандеры

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Предложение переименовать стадион «Арена Львов» в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, является «откровенным плевком в адрес жертв украинских националистов», заявил во вторник, 16 марта, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По мнению политика, «Арена Львов», построенный к чемпионату Европы 2012 года, вряд ли допустили бы к участию в турнире с именем Бандеры.

«Будем надеяться, не только в Польше поймут, как именно понимают на Украине «европейскую солидарность». Венгрия уже узнала это на примере попыток запретить венгерскому меньшинству учиться на родном языке, а теперь вот такой откровенный плевок в адрес жертв украинских националистов», — приводит ТАСС слова Косачева.

Ранее во вторник депутат Львовского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Ольга Березюк сообщила, что стадион «Арена Львов» предложили переименовать в честь Бандеры.

5 марта горсовет Тернополя принял решение присвоить местному стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича.

10 марта власти польского города Замость решили прервать сотрудничество с руководством Тернополя после этого решения.

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион, в свою очередь, осудил данное решение и потребовал его отменить.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают о Советском Союзе.

Так, 11 февраля Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры — одного из лидеров украинского националистического движения. В решении суда говорится, что при принятии решения о переименовании ряда улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана и других, не было учтено мнение ряда лиц и организаций, а также горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.

В начале февраля неизвестные во Львове облили краской памятник националисту Степану Бандере.

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