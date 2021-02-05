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Памятник Бандере облили краской во Львове

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Неизвестные во Львове облили краской памятник Степану Бандере — одному из лидеров украинского националистического движения. Об этом в пятницу, 5 февраля, на странице в Facebook сообщило областное управления Национальной полиции Украины.

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Инцидент произошел в ночь на 5 февраля на площади Кропивницкого, пишет НСН.

Украинские полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Наказание за это преступление предусматривает до четырех лет тюремного заключения.

Ведутся розыскные мероприятия.

Как отмечает телеканал «360», Степан Бандера был один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещена в РФ), чьей целью провозглашалась борьба за независимость Украины. Она действовала преимущественно в Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

В 2015 году Петр Порошенко, будучи тогда президентом Украины, дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. В РФ осудили это решение, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне», пишет «РИА Новости».

В январе 2020 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне, в том числе об украинском националисте и пособнике нацистов Степане Бандере. В докладе описываются военные преступления на оккупированной фашистами территории Украины. Кроме того, отмечается, что только за пять недель провозглашенного «государства» Бандеры были уничтожены минимум 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков.

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