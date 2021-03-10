Город в Польше прервал связи с Тернополем из-за стадиона в честь Шухевича

Власти польского города Замость решили прервать сотрудничество с руководством украинского Тернополя после решения последнего присвоить городскому стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича. Соответствующее заявление мэра Замости Анджея Внука было опубликовано на официальном сайте города в среду, 10 марта.

«Я должен заявить, что мы приостанавливаем все взаимоотношения на уровне органов самоуправления с властями Тернополя», — сообщил градоначальник.

Кроме того, отмечается, что власти польского города отказываются от реализации проекта «Общая история двух городов — Тернополя и Замости». Он был профинансирован из европейских средств в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша–Белоруссия–Украина». Стоимость проекта оценивается более чем в €68 тыс., уточнил мэр.

«Этот проект должен был продвигать общую историю двух городов и народов. В текущей ситуации такое сотрудничество невозможно», — добавил он.

Внук заявил, что решение тернопольских депутатов назвать стадион в честь Шухевича нельзя проигнорировать, так как националист ответственен за геноцид польских жителей Волынского, Тернопольского, Станиславовского и Львовского воеводств в 1943–1944 годах.

По его словам, поведение членов горсовета Тернополя противоречит декларациям исполнительной власти о совместной работе над сохранением польского и украинского наследия, а также касающимся продвижению международного сотрудничества.

«Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива, касающаяся прославления военных преступников, порождает ее повторение. Каждая такая инициатива должна принимать во внимание чувства семей погибших и польского народа», — заключил Внук.

5 марта городской совет Тернополя принял решение о присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени романа Шухевича.

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион, в свою очередь, осудил данное решение и потребовал его отменить.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают о Советском Союзе.

Так, 11 февраля Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры — одного из лидеров украинского националистического движения. В решении суда говорится, что при принятии решения о переименовании ряда улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана и других, не было учтено мнение ряда лиц и организаций, а также горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.