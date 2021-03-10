Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил решение городского совета Тернополя присвоить стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича и требует его отменить. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в Facebook.

«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — говорится в сообщении.

5 марта городской совет принял решение о присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени романа Шухевичу, пишет «РИА Новости».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают о Советском Союзе.

11 февраля 2021 года Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. В решении суда говорится, что при принятии решения о переименовании ряда улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана и других, не было учтено мнение ряда лиц и организаций, а также горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.

Киевский горсовет заявил о намерении обжаловать решение суда.