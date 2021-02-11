Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает RT со ссылкой на «Украинские новости».

Решение киевских властей от 2016 года было признано противоправным и отклонено.

Отмечается, что решение принято по иску организации «Общественный контроль и порядок». Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,2 тысячи грн (около 25 тыс. рублей) за непредоставление данных для судебной экспертизы

Ранее, 4 февраля, стало известно о том, что поселок Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области захотели переименовать в Нью-Йорк. Как рассказал председатель комитета, депутат от партии «Слуга народа» Андрей Клочко, с инициативой о переименовании поселка в Нью-Йорк выступила Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Власти Украины начали переименовывать улицы, скверы и площади в 2015 году после принятия так называемого закона о декоммунизации, запрещающего советскую символику. В апреле 2019 года глава Украинского института памяти Владимир Вятрович заявил о разработке законопроекта, согласно которому юридические лица, популяризирующие Российскую империю, должны будут сменить названия.