Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Мир
МИД России заподозрил Запад в подготовке локального ядерного конфликта
Политика
Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания по ДСНВ
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года
Политика
В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева к НАТО
Мир
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером и союзником Белоруссии
Общество
Актриса Тарасова не явилась в суд по делу об участии в незаконной акции
Авто
В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 за 1 млн рублей
Экономика
Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с поставками бананов

Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает RT со ссылкой на «Украинские новости».

Сичеслава Украине: почему рада переименовала Днепропетровскую область
К чему приведет декоммунизация на Украине

Решение киевских властей от 2016 года было признано противоправным и отклонено.

Отмечается, что решение принято по иску организации «Общественный контроль и порядок». Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,2 тысячи грн (около 25 тыс. рублей) за непредоставление данных для судебной экспертизы

Ранее, 4 февраля, стало известно о том, что поселок Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области захотели переименовать в Нью-Йорк. Как рассказал председатель комитета, депутат от партии «Слуга народа» Андрей Клочко, с инициативой о переименовании поселка в Нью-Йорк выступила Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Власти Украины начали переименовывать улицы, скверы и площади в 2015 году после принятия так называемого закона о декоммунизации, запрещающего советскую символику. В апреле 2019 года глава Украинского института памяти Владимир Вятрович заявил о разработке законопроекта, согласно которому юридические лица, популяризирующие Российскую империю, должны будут сменить названия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021