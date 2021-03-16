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Стадион во Львове предложили переименовать в честь Бандеры

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Стадион «Арена Львов» предложили переименовать в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщила во вторник, 16 марта, депутат Львовского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Ольга Березюк на своей странице в Facebook.

Она отметила, что областной совет поддержал это предложение и направил обращение к правительству Украины с просьбой переименовать стадион.

Ранее, 5 марта, горсовет Тернополя принял решение присвоить местному стадиону имя украинского националиста Романа Шухевича. 10 марта власти польского города Замость решили прервать сотрудничество с руководством украинского Тернополя после этого решения.

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Посол Израиля на Украине Джоэль Лион, в свою очередь, осудил данное решение и потребовал его отменить.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают о Советском Союзе.

Так, 11 февраля Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект имени украинского националиста Степана Бандеры — одного из лидеров украинского националистического движения. В решении суда говорится, что при принятии решения о переименовании ряда улиц в Киеве, в том числе Московского проспекта, улиц Кутузова, Суворова и Баумана и других, не было учтено мнение ряда лиц и организаций, а также горсовет не провел историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.

В начале февраля неизвестные во Львове облили краской памятник националисту Степану Бандере.

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