Ученые назвали пять неочевидных признаков онкологического заболевания

Немецкие ученые назвали пять наиболее распространенных симптомов онкологического заболевания, на которые пациенты часто не обращают внимания. Об этом сообщает издание Focus.

Так, по словам экспертов, первым из симптомов является постоянный кашель. Часто его связывают с простудой и гриппом и это действительно может быть так. Однако тем, у кого кашель непрекращающийся, стоит пройти подробное обследование на предмет наличия рака легких. Вторым симптомом ученые назвали стойкую изжогу: она может оказаться признаком рака горла или гортани.

Третье подозрительное недомогание — зудящая кожа. Так, обычная родинка может перерасти в злокачественную меланому — рак кожи, который сопровождается зудом или жжением в пораженной области пятна.

Четвертый симптом — кровь в стуле, основной причиной которой могут быть геморрой или небольшие разрывы слизистой оболочки. Однако эксперты рекомендовали ежегодно посещать проктолога с 50 лет.

Пятым симптомом может оказаться увеличение лимфатических узлов.

16 марта онколог Андрей Базылев рассказал, что беспричинная потеря веса и постоянная горечь во рту могут говорить о том, что у человека развивается рак кишечника.

1 марта сообщалось, что изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол.