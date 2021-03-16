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Ученые назвали пять неочевидных признаков онкологического заболевания

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Немецкие ученые назвали пять наиболее распространенных симптомов онкологического заболевания, на которые пациенты часто не обращают внимания. Об этом сообщает издание Focus.

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Так, по словам экспертов, первым из симптомов является постоянный кашель. Часто его связывают с простудой и гриппом и это действительно может быть так. Однако тем, у кого кашель непрекращающийся, стоит пройти подробное обследование на предмет наличия рака легких. Вторым симптомом ученые назвали стойкую изжогу: она может оказаться признаком рака горла или гортани.

Третье подозрительное недомогание — зудящая кожа. Так, обычная родинка может перерасти в злокачественную меланому — рак кожи, который сопровождается зудом или жжением в пораженной области пятна.

Четвертый симптом — кровь в стуле, основной причиной которой могут быть геморрой или небольшие разрывы слизистой оболочки. Однако эксперты рекомендовали ежегодно посещать проктолога с 50 лет.

Пятым симптомом может оказаться увеличение лимфатических узлов.

16 марта онколог Андрей Базылев рассказал, что беспричинная потеря веса и постоянная горечь во рту могут говорить о том, что у человека развивается рак кишечника.

1 марта сообщалось, что изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол.

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