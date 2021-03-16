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Врач перечислил неочевидные симптомы рака кишечника

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Беспричинная потеря веса и постоянная горечь во рту могут говорить о том, что у человека развивается рак кишечника. Об этом 16 марта телеканалу РЕН ТВ рассказал онколог Андрей Базылев.

По его словам, многие люди страдают расстройствами желудочно-кишечного тракта, и большинство из них не уделяет должного внимания разным симптомам, которые могут являться первыми признаками онкологии.

«В первую очередь, стоит обращать внимания на такие симптомы, как беспричинная потеря веса, постоянная горечь во рту, чувство дискомфорта или боли в левом подреберье», – заявил Базылев.

Врач уточнил, что указанные симптомы необязательно говорят об онкологии, но точно свидетельствуют о необходимости обратиться к специалисту и пройти обследование.

10 февраля медики дали несколько советов, чтобы снизить риск рака кишечника. По их словам рекомендуется включить в рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, не курить, держать под контролем вес, регулярно заниматься спортом, а также не злоупотреблять спиртными напитками.

В январе врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, «отравляющие» кишечник. Он посоветовал снизить потребление сахара, отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбас. Кроме того, врач заявил, что лучше исключить из рациона «плохие жиры».

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