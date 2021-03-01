Онкологи назвали неожиданный признак рака легких

Изменение формы пальцев на руках и ногтей может указывать на развитие рака легких. Об этом пишет Express со ссылкой на данные занимающегося борьбой с этим заболеванием Фонда Роя Кастла.

Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, когда кончики пальцев утолщаются, а ногти деформируются в виде часовых стекол. При надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки.

Кроме того, одним из возможных симптомов рака легких является постоянный кашель.

Специалисты советуют обратить внимание и на другие распространенные признаки онкологического заболевания: одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.

Ранее в феврале ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет при помощи серии экспериментов выяснили, как создание «суперсолдат» из белых кровяных телец сможет помочь в борьбе с раком. Специалисты описали ДНК-модифицирующую эпигенетическую терапию, преобразовывающую иммунные Т-клетки. Они обнаружили, что подобное биологическое соединение усиливает их способность убивать раковые клетки.

Ранее британские онкологи сообщили, что одним из первых симптомов рака могут быть рубцы на ладонях. Так, около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями.