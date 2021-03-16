Комплексный дозор: зачем Британии увеличивать свои ядерные арсеналы

Россия будет выстраивать контакты с Соединенным Королевством ровно так, как в отношении нее будет вести себя Лондон . Об этом журналистам заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, комментируя новый внешнеполитический обзор британского правительства . В нем Россия обозначена как «главная прямая угроза» безопасности Соединенного Королевства. В том же документе Л ондон заявил о планах впервые после окончания холодной войны увеличить свои ядерные потенциалы . По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, такой шаг лишь усугубит кризис в сфере контроля над вооружениями .

Системный конкурент

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны на период до 2030 года. Выступая в Палате общин, он заявил: цель этого документа в том, чтобы «сделать Соединенное Королевство более сильным, безопасным и процветающим» , отстаивая его ценности. Другими словами, свою задачу правительство страны видит в том, чтобы в ближайшие десять лет сделать Британию снова великой.

«Обзор описывает то, как мы будем укреплять союзы, усиливать наш потенциал, находить новые пути в достижении решений и заново учиться тому, как соперничать с государствами с противоположными нашим ценностями », — сказал британский премьер.

Такими странами, исходя из документа, в Великобритании считают «системных конкурентов» Россию (14 упоминаний) и Китай (27 упоминаний) . Однако подход к этим двум игрокам в Соединенном Королевстве выработали разный. В то время как с Пекином Лондон намерен и дальше «поддерживать позитивные торговые инвестиционные отношения , обеспечивая при этом свою национальную безопасность и защиту ценностей», Москва остается для него «самой острой прямой угрозой» . Эта формулировка приводится в обзоре трижды. Исходя из нее, Британия намерена «работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единый ответ Запада [на действия РФ], сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия».

Комплексный дозор_1 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает в Палате общин Фото: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

« Великобритания уважает народ, культуру и историю России. Однако до тех пор, пока отношения с ее руководством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от полного спектра угроз , исходящих из РФ», — подчеркивается в документе. Основой для противодействия Москве в Соединенном Королевстве называют Североатлантический альянс.

Посол России в Великобритании Андрей Келин, общаясь с журналистами, обратил внимание: ранее были предположения о том, что Лондон объявит РФ враждебным государством. За этим шагом могло последовать реальное качественное изменение двусторонних контактов. В нынешней же редакции обзора речь идет о некотором ужесточении линии без каких-либо конкретных проявлений — исходя из этого Москва будет выстраивать свою линию в полном соответствии с тем, как в отношении нее поведет себя Лондон, подчеркнул дипломат.

— Обозначенные в обзоре шаги позволят Великобритании вести наступательную внешнюю политику, которая будет объясняться необходимостью защиты от России, — сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . — Мы выстраивали свою внешнюю политику исходя из того, что на Западе у нас уже давно нет не просто друзей, но даже партнеров. Мы не посягаем на национальные интересы Великобритании и других стран, но точно так же мы не позволим посягать на наши национальные интересы . Британская же доктрина пытается загнать другие государства в рамки, где Соединенному Королевству оставалась бы абсолютная свобода маневра, а остальным — только допустимая.

По оценке экспертов, ключевым фактором в определении новой британской внешней политики стал выход страны из Евросоюза — дальше она будет действовать в русле американской внешнеполитической логики.

Комплексный дозор_2 Посол России в Великобритании Андрей Келин во время общения с журналистами Фото: TASS/Zuma

— Соединенное Королевство сблизится с США, поскольку это его традиционный союзник — экономический, политический и культурный, — сказал «Известиям» почетный научный сотрудник Колледжа Эммануэль Кембриджского университета, член Академии общественных наук, эксперт клуба «Валдай» Дэвид Лэйн. — Сдвиг британской военной политики в сторону Дальнего Востока коррелирует с трендами в американской политике в адрес Китая, который Штаты воспринимают как угрозу своей гегемонии. В целом, можно ожидать, что Соединенное Королевство займет более жесткую позицию по отношению к России и КНР.

В тот же день, будто в подтверждение слов Бориса Джонсона, с заявлениями, аналогичными британским, выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Представляя отчет альянса за 2020 год, он заявил: главные вызовы, стоящие перед организацией, — «дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения». В отношении РФ НАТО намерено и дальше придерживаться «двойного подхода», который сочетает «оборону и диалог» — более подробно свою линию на ближайшие десять лет альянс изложит в стратегии «НАТО — 2030».

Ядерный разворот

Накануне презентации британского обзора СМИ на основании слитых из него выдержек обратили внимание на то, что Соединенное Королевство планирует повысить свой ядерный потенциал на 40% .

Сегодня на вооружении у Соединенного Королевства находится четыре стратегических подводных крейсера, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. В последнем Обзоре стратегической обороны 2015 года Великобритания подтвердила обозначенный в 2010-м целевой показатель: к середине 2020-х у нее будет не более 120 оперативно доступных ядерных боеголовок при общих запасах максимум в 180 боезарядов . Однако, согласно докладу, несмотря на ранее обозначенную цель сокращать свои ядерные арсеналы, Лондон заявил о намерении увеличить число боезарядов до 260 единиц .

Комплексный дозор_3 Английская атомная подводная лодка «Вэнгард», вооруженная баллистическими ракетами Trident-II Фото: commons.wikimedia.org

Метаморфозу разоруженческого курса Лондон объяснил «изменениями в сфере безопасности — в том числе, растущим спектром технологических и доктринальных угроз» . «Мы привержены поддержанию минимальной разрушающей мощи, которая необходима для того, чтобы гарантировать надежное и эффективное сдерживание со стороны Соединенного Королевства в отношении широкого ряда ядерных угроз на любом направлении», — говорится в докладе. С этой целью Британия сохранит за собой свои четыре подводные лодки, из которых одна будет вести непрерывное патрулирование, и начнет заменять нынешние боеголовки на более новые.

— Вероятно, британские коллеги сами себя напугали якобы существующей в России, а по сути выдуманной доктриной «эскалации для деэскалации» (Ограниченное использование ядерного оружия в ответ на неядерное нападение. — «Известия»), а также восприняли гуляющие в экспертных кругах аргументы о резком росте потенциала неядерного оружия, как наступательного, так и оборонительного, — прояснил «Известиям» возможные причины такого решения научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Соответственно, необходимо обеспечить большее количество сил и средств на поражение той или иной цели.

Фото: commons.wikimedia.org Пуск баллистической ракеты Trident-II с борта английской подводной лодки

Похожую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. По его оценке, Великобритания из соображений солидарности пошла по пути США, которые при Дональде Трампе в рамках упомянутой выше доктрины начали разворачивать ядерные боеприпасы малой мощности (установка боеголовок W76-2 на ракетах Trident-II). Еще одна возможная причина кроется в том, что Россия стала активнее развивать свои неядерные арсеналы — в частности, поставила на вооружение высокоточные ракеты большой дальности, отмечает эксперт.

— Таким образом она приобрела способность вести неядерные боевые действия по аналогии с тем, как США воевали начиная с 1990 года, — сказал «Известиям» Николай Соков. — Теперь, когда Россия начала снижать опору на ядерное оружие, логично ожидать, что США и НАТО будут, напротив, повышать его роль (как это делала Россия 20 лет назад).