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В Британии сочли «ужасающими» действия российских подлодок в Атлантике

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Активность российских подводных лодок в Северной Атлантике возросла до ужасающих показателей, пишет 25 октября Daily Mail.

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Издание со ссылкой на военные источники утверждает, что Лондон всерьез обеспокоен способностью субмарин ВМФ России незаметно подойти к британским берегам.

При этом численность малозаметных подводные лодок класса «Акула» (классификация НАТО многоцелевых АПЛ проекта 971) якобы выросла.

«Если раньше замечали в этом районе одну субмарину, теперь их две или три», - говорится в материале.

По мнению военных экспертов, «ужасающий натиск» российских подводных лодок в воды, ранее контролировавшиеся Королевским военно-морским флотом и США, серьезная угроза, так как страны НАТО, по всей видимости, не могут отследить подлодки РФ.

В начале октября американские эксперты заявили, что США перестали быть «недосягаемыми» из-за модернизации российского подводного флота. В апреле журнал The National Interest рассказал о «головной боли» США из-за неуловимых подлодок России, напомнив, что ранее американские ВМС потеряли подлодку «Северодвинск» и несколько недель пытались найти ее в Атлантическом океане.

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