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Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул

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Российский боксер Александр Поветкин в предстоящем бою против Диллиана Уайта поставит на кон титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом 16 марта заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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«Александр ставит на кон свой титул», — сообщил Рябинский в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что Уайт находится под серьезным психологическим давлением перед боем с Поветкиным.

11 марта эксперты высказали мнение, что Поветкину будет сложно провести бой против Уайта, однако на его стороне опыт, характер и мощь. Отмечалось, что у 41-летнего россиянина во время боя могут возникнуть сложности из-за перенесенного коронавируса.

Первый поединок Поветкина и Уайта за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже сообщалось, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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