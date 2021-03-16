Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул

Российский боксер Александр Поветкин в предстоящем бою против Диллиана Уайта поставит на кон титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом 16 марта заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Александр ставит на кон свой титул», — сообщил Рябинский в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что Уайт находится под серьезным психологическим давлением перед боем с Поветкиным.

11 марта эксперты высказали мнение, что Поветкину будет сложно провести бой против Уайта, однако на его стороне опыт, характер и мощь. Отмечалось, что у 41-летнего россиянина во время боя могут возникнуть сложности из-за перенесенного коронавируса.

Первый поединок Поветкина и Уайта за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже сообщалось, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.