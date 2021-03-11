Эксперты дали прогноз на бой Поветкина с Уйатом

Боксеру Александру Поветкину будет сложно провести бой против спортсмена Диллиана Уайта, однако на его стороне опыт, характер и мощь. Об этом 11 марта рассказали профессиональные спортсмены и знакомые боксеров, делая прогноз на предстоящий бой.

Отмечается, что у 41-летнего Поветкина во время боя могут возникнуть сложности из-за перенесенного коронавируса, при этом для 32-летнего Уайта бой станет очень важным, ведь на кону репутация спортсмена и его имя.

«Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтет все ошибки. Я уверен, что Уайт не сможет положить Александра», — рассказал каналу РЕН ТВ пауэрлифтер Михаил Кокляев.

Брат Диллана Дин Уайт, выразил мнение, что боксер победит нокаутом российского спортсмена.

Боксер Денис Лебедев считает победителем Александра Поветкина, так как на его стороне колоссальный опыт. Более того, Лебедев рассказал, что предыдущая победа принесла боксеру уверенность в себе.

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд также надеется на победу россиянина.

«Саша достаточно умный боксер, он умеет подстраиваться, умеет переламывать. К этому поединку, я уверен, он проведет работу над ошибками», — сказал спортсмен.

Днем ранее боксер и тренер Вели Мамедов отметил, что болезнь Поветкина сыграла на руку Диллиану Уайту. Пока он лечился и восстанавливался, его соперник усердно тренировался.

Первый поединок 41-летнего россиянина и 32-летнего британца за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже сообщалось, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.