Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Эксперт назвал главный недостаток рабочей четырехдневки
Мир
Украину предупредили о «двойном ударе» по экономике
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Эксперты дали прогноз на бой Поветкина с Уйатом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксеру Александру Поветкину будет сложно провести бой против спортсмена Диллиана Уайта, однако на его стороне опыт, характер и мощь. Об этом 11 марта рассказали профессиональные спортсмены и знакомые боксеров, делая прогноз на предстоящий бой.

Двойной удар: что ждет Поветкина в реванше с Уайтом
Второй бой между российским и британским боксерами состоится уже через два месяца

Отмечается, что у 41-летнего Поветкина во время боя могут возникнуть сложности из-за перенесенного коронавируса, при этом для 32-летнего Уайта бой станет очень важным, ведь на кону репутация спортсмена и его имя.

«Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтет все ошибки. Я уверен, что Уайт не сможет положить Александра», — рассказал каналу РЕН ТВ пауэрлифтер Михаил Кокляев.

Брат Диллана Дин Уайт, выразил мнение, что боксер победит нокаутом российского спортсмена.

Боксер Денис Лебедев считает победителем Александра Поветкина, так как на его стороне колоссальный опыт. Более того, Лебедев рассказал, что предыдущая победа принесла боксеру уверенность в себе.

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд также надеется на победу россиянина.

«Саша достаточно умный боксер, он умеет подстраиваться, умеет переламывать. К этому поединку, я уверен, он проведет работу над ошибками», — сказал спортсмен.

Днем ранее боксер и тренер Вели Мамедов отметил, что болезнь Поветкина сыграла на руку Диллиану Уайту. Пока он лечился и восстанавливался, его соперник усердно тренировался.

Первый поединок 41-летнего россиянина и 32-летнего британца за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже сообщалось, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021