Эксперты оценили шансы на победу в бою Поветкина и Уайта

Известный российский боксер, обладатель временного титула WBC в тяжелом весе Александр Поветкин начал подготовку к бою-реваншу с британцем Диллианом Уайтом, который должен состояться 27 марта в Гибралтаре. Об этом 10 марта сообщил телеканал РЕН ТВ, приведя оценки экспертов и их мнение о шансах спортсменов на победу.

Первый поединок 41-летнего россиянина и 32-летнего британца за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Победный нокаут, который Поветкин нанес Уайту, стал лучшим в 2020 году по версии BoxingScene. Как напоминает «Газета.ру», россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде. Однако россиянин после поединка признался, что ему повезло.

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже промутер Эдди Хирн сообщил порталу Boxing Scene, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.

По мнению экспертов, болезнь Поветкина сыграла на руку Диллиану Уайту. Пока он лечился и восстанавливался, его соперник усердно тренировался.

«Поветкин точно не выигрывает от этой паузы. Он переболел коронавирусом, надеюсь, что легко и бессимптомно. Если болезнь протекала без симптомов, то всё будет окей», — поделился с журналистами РЕН ТВ своим мнением боксер и тренер Вели Мамедов.

Боец ММА Артем Тарасов также полагает, что COVID-19 не мог пройти бесследно для российского спортсмена.

Уайт в интервью журналисту Гарэту Дэвису заявил, что переносы боя его «взбесили», при этом он косвенно подтвердил, что длительная пауза скорее выгодна ему, а не Поветкину.

На данный момент трудно предугадать результат боя-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта. В тяжелом весе исход поединка может решить один точный лаки-панч, что и продемонстрировал Поветкин в 2020 году в Великобритании.

По мнению специалистов, в настоящее время у Уайта есть все шансы на победу: он контролировал ход первого поединка, лидировал по очкам, дважды отправлял Поветкина в нокдаун, после неожиданного нокаута боец такого уровня не может не сделать выводов о причинах, которые привели к поражению. Не стоит забывать и то, что британец на десять лет положе россиянина.

В свою очередь, букмекеры считают, что на данный момент Поветкин не испытывает такого давления, как Уайт: в случае поражения он вряд ли что-то потеряет.

41-летний Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийский игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001), несколько раз становился чемпионом России, являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA (2011–2013).

В случае повторной победы над Уайтом он станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым сейчас владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

Диллиан Уайт — бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. В течение пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019–2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019–2020). На его счету 29 боев, из них 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.