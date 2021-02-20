Бой между Поветкиным и Уайтом перенесли на 27 марта

Боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 27 марта. Об этом 20 февраля сообщил промоутер Эдди Хирн.

Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, однако из-за появления нового штамма коронавируса и ограничений на въезд, введенных в этой связи, поединок был перенесен в Гибралтар.

«Мы сделали все, чтобы бой состоялся 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно. Теперь у нас есть нестандартное, захватывающее и уникальное место для одного из поединков года в супертяжелом весе», — приводит слова Хирна портал Boxing Scene.

Это будет второй поединок между Поветкиным и Диллианом. Изначально бой должен был пройти 21 ноября, но его перенесли на конец января 2021-го, так как у россиянина выявили коронавирус. В конце ноября спортсмен вылечился и начал тренироваться.

Первый поединок бойцов состоялся в августе прошлого года. Он завершился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. Тогда же Русский Витязь завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В конце декабря этот поединок номинировали на звание лучшего в 2020 году по версии Американской ассоциации журналистов, которая пишет о боксе (BWAA). В январе этого года нокаут в исполнении Поветкина признали лучшим в 2020 году по версии WBC.