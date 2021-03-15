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Бой Поветкина и Уайта покажут в эфире РЕН ТВ

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Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта. Поединок состоится на Гибралтаре 27 марта в 20:00 мск.

Этот поединок для британца станет реваншем, поскольку прошлая его встреча с Поветкиным на ринге завершилась победой россиянина.

Изначально планировалось, что бой состоится в ноябре прошлого года, но он был перенесен из-за того, что у Поветкина был выявлен коронавирус. В конце ноября спортсмен вылечился и возобновил тренировки. Позже промоутер Эдди Хирн сообщил порталу Boxing Scene, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта на Гибралтаре.

41-летний Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийский игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001), несколько раз становился чемпионом России, являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA (2011–2013).

В случае повторной победы над Уайтом он станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым сейчас владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

Диллиан Уайт — бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. В течение пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019–2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019–2020). На его счету 29 боев, из них 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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