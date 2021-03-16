Кокляев рассказал о стрессе Уайта перед поединком с Поветкиным

Боксер Диллиан Уйат находится под серьезным психологическим давлением перед боем с россиянином Александром Поветкиным. Об этом 16 марта заявил представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев.

Он отметил, что победа, одержанная Поветкиным в прошлом бое с Уайтом, придаст ему уверенности.

«В поединке Уайт будет переживать больше, чем Александр, потому что проиграл, причем проиграл очень серьезно, его уронили. Это в большей степени будет беспокоить Уайта. Александр — Олимпийский чемпион, можно сказать, что он видавший виды боец. В этом случае он в более выгодной позиции с точки зрения психологии и психики», — цитирует Кокляева телеканал РЕН ТВ.

Накануне российский боксер, чемпион по версии IBF International Петрос Ананян выразил надежду на победу Поветкина.

По его словам, Поветкин — психологически устойчивый боец с большим опытом. Боксер добавил, что у Поветкина на данный момент вторая эпоха профессиональной карьеры, и он показывает зрелищные бои.

Первый поединок 41-летнего россиянина и 32-летнего британца за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел COVID-19, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже стало известно, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта в Гибралтаре.

РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.