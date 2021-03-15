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Боксер Ананян оценил шансы на победу Поветкина в бою с Уайтом

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Российский боксер, чемпион по версии IBF International в первом полусреднем весе Петрос Ананян в преддверии боя Александра Поветкина и Диллиана Уайта в интервью телеканалу РЕН ТВ оценил шансы российского спортсмена на победу.

«Это супертяжелый вес. Здесь сложно перед поединком разложить сценарий, но уничтожить голыми руками будет тяжело. Я надеюсь, что Поветкин повторит успех первого боя», — сказал Ананян.

По его словам, Поветкин – психологически устойчивый боец с большим опытом. Боксер добавил, что у Поветкина на данный момент вторая эпоха профессиональной карьеры, он показывает зрелищные бои.

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По мнению Ананяна, Поветкину перед боем надо «добавить работу корпусом и острый джеб».

Несмотря на то что Уайт моложе Поветкина на 10 лет, у российского бойца есть хорошие шансы победить, сказал Ананян.

«Я думаю, что возраст имеет значение, но это бокс, это тяжелый вес. Бойцы-тяжеловесы стареют медленнее. Все зависит от лагеря Поветкина, от его настроя. Ставки делают на Уайта из-за возраста и других нюансов. Я думаю, что 50 на 50», — добавил боксер.

Поветкин сойдется в поединке с Уайтом 27 марта на Гибралтаре. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Для британца этот поединок станет реваншем, поскольку прошлая его встреча с Поветкиным на ринге закончилась победой россиянина.

Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы (2002, 2004),чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), чемпион Игр доброй воли (2001). Поветкин многократно становился чемпионом России, являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA (2011–2013).

В случае повторной победы над Уайтом российский спортсмен станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым в настоящее время владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

Диллиан Уайт — бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. На протяжении пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019–2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019–2020). На счету Уайта 29 поединков, из них 27 побед (18 нокаутом) и всего два поражения.

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