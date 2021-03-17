Двигатели прогресса: как США и Китай делят главный украинский завод

Скандал вокруг завода «Мотор Сич» не утихает. Киев решил национализировать предприятие, которое ранее пытались заполучить китайские инвесторы. В это же самое время представительная делегация из Поднебесной посетила Крым. В Верховной раде заявили, что Пекин таким образом посылает сигнал Украине. «Известия» разбирались в ситуации.

Завод для народа

Украина национализирует завод «Мотор Сич». Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Предприятие будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность государства законным, конституционным способом в ближайшее время», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, хотя не уточнил, как именно украинские власти вернут завод.

В начале марта ситуацию прокомментировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он пообещал, что законопроект о национализации «Мотор Сич» внесут в Верховную раду в марте . Арахамия отметил, что «десятки тысяч людей» просят определить статус завода. «Вы знаете, что против китайских компаний введены санкции, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании», — заявил он.

Двигатели прогресса Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия Фото: TASS/Zuma

В ответ Пекин призвал Киев учитывать интересы китайских компаний. «Мы требуем, чтобы Украина учла законные права предприятий и инвесторов», — сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат отметил, что Китай внимательно следит за ситуацией. «Настаиваем, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе», — добавил он. В свою очередь, в китайской компании Skyrizon, которая была одним из инвесторов «Мотор Сич», заявили, что решение СНБО только поможет отстоять право на собственность в судах.

Борьба с Поднебесной

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Ситуация изменилась в 2014 году, когда Киев ввел одностороннее эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию. «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта и моментально оказался в кризисе.

На помощь заводу пришли китайские инвесторы. Сначала они собирались закупать продукцию предприятия. В 2016 году Пекин заключил контракт на покупку 250 авиационных двигателей, соглашение оценивалось в $380 млн. «Мотор Сич» успел поставить 20 устройств, после этого сделке помешали американцы, которые не хотели усиления авиации КНР. «Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США», — заявлял советник комитета сената США по иностранным делам Уильям Триплетт.

Двигатели прогресса Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Тогда в Пекине решили купить не продукцию, а само предприятие. К 2018 году среди акционеров «Мотор Сич» значились четыре китайские компании и один гражданин КНР. В общей сложности они владели 56% акций. Сделка возмутила первых лиц США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон требовал любой ценой вернуть «Мотор Сич» под контроль Киева. Глава Госдепа Майк Помпео выражал обеспокоенность из-за «злонамеренных инвестиций КНР» и отчитывал Киев за «неподобающее сотрудничество».

Служба безопасности Украины заблокировала сделку и возбудила уголовные дела о госизмене и подготовке диверсии. Шевченковский суд Киева наложил арест на 56% акций. Китайские инвесторы пытались урегулировать ситуацию . В 2019 году они вступили в партнерство с украинским олигархом Александром Ярославским. Представители КНР согласились уступить компании бизнесмена 25% плюс одну акцию. Но украинские судебные власти наложили вето и на эту сделку, а Ярославский стал фигурантом дела о госизмене.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Мотор Сич» является стратегическим предприятием и продать его можно только с согласия главы государства. В январе 2021-го он ввел санкции против четырех китайских компаний. Им заблокировали активы, ограничили торговые операции и запретили вывод капиталов за пределы Украины. Под ограничения попал также гражданин КНР, ключевой инвестор Skyrizon Ван Цзин.

Крым вместо Украины

Пекин не стал молча смотреть на действия украинских властей. Инвесторы КНР еще в декабре 2020-го пожаловались на то, что они лишены возможности пользоваться приобретенными активами. Они наняли три международные юридические компании и обратились в международный арбитраж. Свой ущерб представители КНР оценили в $3,5 млрд, а позже прибавили к этой сумме еще $100 млн.

Кроме того, в середине марта представительная китайская делегация посетила Крым . Бизнесмены из КНР встретились с крымскими чиновниками и договорились налаживать отношения с местными винными и кондитерскими предприятиями. Китайцы также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес полуострова.

Двигатели прогресса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что таким образом КНР мстит Киеву за позицию по «Мотор Сич». «Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию» , — написал он. Интересно, что Пекин не опроверг заявление парламентария, а лишь призвал не политизировать коммерческую деятельность компаний в Крыму.

У Китая, впрочем, достаточно и других рычагов давления. По итогам 2020 года КНР стала главным торговым партнером Незалежной. Объем украинского экспорта составил $7,1 млрд (всего за год Украина продала товаров на $49,2 млрд). Основной экспортный товар — сельскохозяйственная продукция. Ничто не мешает Пекину начать вводить ответные санкции против украинских аграриев. В этом случае Украина потеряет миллиарды долларов, которые никто не возместит.

Превращение в ничто

Эксперты говорят, что отношения Украины и Китая неизбежно ухудшатся. «Важно понимать, что изначально Киев не противился продаже завода. Наоборот, украинское руководство не видело другого способа реанимировать «Мотор Сич». Проблемы начались, когда на Киев надавил Вашингтон», — говорит «Известиям» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он добавляет, что национализация предприятия больно бьет по экономике, инвестиционной привлекательности Украины. «В минусе остается и Китай, который не смог продвинуться в моторостроении. Удовлетворены только американцы», — отмечает собеседник.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что судебные тяжбы вряд ли помогут Китаю добиться своего. «Судебные процессы могут тянуться годами, десятилетиями. Китаю придется потратить много денег на разбирательства, но сам завод Пекин, вероятно, уже не получит», — говорит эксперт.

Двигатели прогресса Фото: ТАСС/Марина Лысцева