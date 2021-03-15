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Депутат рады рассказал об ответе Китая на национализацию «Мотор Сич»

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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в воскресенье, 14 марта, на своей странице в Facebook прокомментировал визит китайской делегации в Крым.

По мнению парламентария, такой шаг со стороны Китая можно расценивать как ответ на национализацию Украиной завода «Мотор Сич».

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию», — написал он.

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Как отметил Рабинович, в ходе визита китайские предприниматели договорились налаживать отношения с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, депутат подчеркнул, что бизнесмены из КНР выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес полуострова.

12 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая потребовали от Украины учесть законные права китайских предприятий и инвесторов, после того как Киев решил вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие.

Владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин, комментируя действия украинских властей, заявил о недопустимости подобных решений во вред китайским инвесторам и пригрозил украинской стороне разбирательством в международном суде.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и самого Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

Президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в 1988 году возглавил данное объединение, под его руководством оно вскоре было акционировано. В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР. В 2018 году его заподозрили в незаконной продаже более 50% акций китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — российским предприятиям России.

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