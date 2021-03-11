СНБО вернет в госсобственность предприятие «Мотор Сич»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», в числе акционеров которого есть китайская компания Beijing Skyrizon. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На сегодняшний день принято решение, по которому в ближайшее время «Мотор Сич» будет возвращен украинскому народу, в собственность Украины законным, конституционным способом», — заявил он.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании — инвестора украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

Президент украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в 1988 году возглавил данное объединение, под его руководством оно вскоре было акционировано. В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.

В 2018 году Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств «вопреки украинскому законодательству» приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.

«Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Предприятие столкнулось с серьезным кризисом в 2014 году, после того как Киев отказался продавать продукцию предприятиям России — основному заказчику.

В октябре прошлого года член правления украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко заявил, что ситуация с производителем авиадвигателей «Мотор Сич» наносит серьезный удар по обороноспособности Украины. По его мнению, из-за ареста акций Украина недополучила около 14 млрд гривен дохода ($500 млн. — Ред.).