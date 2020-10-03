На Украине рассказали об ударе по обороноспособности страны

Ситуация с производителем авиадвигателей «Мотор Сич» наносит серьезный удар по обороноспособности Украины, заявил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР, после чего украинский суд их арестовал.

Как подсчитал Пилипенко, в итоге Украина недополучила около 14 млрд гривен дохода ($500 млн. — Ред.). Эксперт полагает, что «ведущая боевые действия страна» могла бы приобрести на эту сумму 17 новых французских кораблей, 26 самых современных украинских танков «Оплот», 23 вертолета Н-125 и порядка сотни БТР-4.

«Блокируя доступ китайских инвесторов, украинская власть лишает страну заказов на сотни миллиардов долларов», — пояснил он в эфире «112 Украина».

Действия Киева Пилипенко назвал вредительством и диверсией, которая негативно сказывается на обороноспособности страны.

«Мотор Сич» столкнулся с серьезным кризисом в 2014 году, после того, как Киев отказался продавать продукцию предприятия России — основному заказчику.

В апреле директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что завод оказался в тяжелой ситуации. Он посетовал, что Киев прекратил финансирование, и из-за этого Украина может остаться без средств «сдерживания» России, так как предприятие производит топливо для ракет.